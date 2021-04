pełnoKrwisty początek akcji zaplanowano na 7 kwietnia. W tym dniu obchodzimy bowiem Międzynarodowy Dzień Zdrowia. Trudno o lepszy moment na zwrócenie uwagi Polaków na profilaktykę zdrowotną. Szczytowi kolejnej fali zakażeń koronawirusem towarzyszą informacje o chorobach współistniejących i ich wpływie na przebieg epidemii. Jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy w tak namacalny sposób braku odpowiedzialnego podejścia do naszego własnego zdrowia. Twórcy akcji i jej ambasadorzy stawiają sobie za cel zachęcenie Polaków do regularnego, profilaktycznego badania krwi. To z jego pomocą można z odpowiednim wyprzedzeniem dostrzec niepokojące sygnały, które wysyła nam organizm.

„Zależy nam na tym, żeby Polacy przekonali się do profilaktyki i regularnych badań kontrolnych. Pobranie krwi to tylko krótka chwila, która niejednokrotnie może się przyczynić do wczesnego wykrycia i leczenia wielu chorób. Mam nadzieję, że akcja pełnoKrwiści pomoże uświadomić to wielu Polakom“ – mówi Dominik Swadźba z uPacjenta.pl, które jest partnerem merytorycznym akcji.

Rozmowy Wyssane z Palca, czyli edukacyjny podcast z dawką humoru

Jednym z elementów akcji jest podcast pn. „Rozmowy Wyssane z Palca“, w którym istotne tematy przeplatają się ze sporą dawką humoru. Goście audycji opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z wizytami w gabinetach lekarskich.

Wszystko po to, żeby raz na zawsze rozprawić się z mitami i stereotypami, które towarzyszą pobieraniu krwi. Jednym z gości „Rozmów Wyssanych z Palca” jest znana trenerka personalna Adrianna Palka, autorka RunBooka i metody Train My Way:

- Kiedy rozmawiam o badaniach, kobiety mówią, że się boją albo mdleją, bo nie przepadają za widokiem krwi. Ale nie jesteśmy w stanie inaczej sprawdzić naszego stanu organizmu - mówi Palka. - Tak samo, jak z dentystą; musimy zrobić regularny przegląd, żeby sprawdzić, czy nie ma czegoś, co może się przerodzić w poważniejszy problem - dodaje.

W ramach akcji pełnoKrwiści Polacy dowiedzą się, jak często należy przeprowadzać badania profilaktyczne, jak można bezpiecznie zbadać krew w czasie pandemii oraz w jaki sposób należy odczytywać wyniki badań i czy należy robić to samodzielnie.

Patronat merytoryczny pełnoKrwistych

Akcja odbywa się pod merytorycznym patronatem uPacjenta.pl, najszybciej rozwijającego się polskiego startupu medycznego, realizującego profilaktyczne badania krwi w domu pacjenta.

Więcej informacji dotyczących akcji można znaleźć na Facebooku oraz Instagramie.

Podcastu „Rozmowy Wyssane z Palca” można posłuchać w popularnych serwisach streamingowych i aplikacjach podcastowych takich jak: Spotify, Google Podcasts oraz YouTube.